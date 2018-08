قارب صيد مخالف في جزر فرسان.. و7 أنواع للشباك محظورة في المملكة

المواطن - واس

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فرع الثروة السمكية في محافظة جزر فرسان، قاربًا مخالفًا لنظام الصيد القاضي بحظر استخدام الصيد بالشباك النايلون في المياه الإقليمية للمملكة اعتبارًا من 1/ 11/ 1439هـ .

وأوضح مدير عام إدارة المصايد البحرية في الوزارة المهندس خالد الشايع أن فرق الوزارة التفتيشية في محافظة جزر فرسان ضبطت بتاريخ 20/ 11/ 1439هـ قارب صيد داخل خور جزيرة “رُكبين”، بحوزة أفراده عدد من الشباك النايلون متعددة الخيوط المحظورة وذلك من أجل استخدامها للصيد، كما أنهم خالفوا بدخولهم إلى الجزر الداخلية لفرسان بدون وجود عامل صيد سعودي معهم، إضافة إلى مخالفتهم تصريح الإبحار الصادر من مركز الحافة، مؤكدًا أنه تم تحرير محضر ضبط بالواقعة تمهيدًا لتطبيق النظام بحقهم.



وأفاد الشايع أن حظر الشباك النايلون يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

يُذكر أن هناك 7 أنواع لشباك الصيد محظور استخدامها في المملكة، هي: الشباك النايلون أحادية الخيط (Nylon Monofilaments Nets)، الشباك النايلون متعددة الخيوط (Nylon Multifilaments Nets)، الشباك ثلاثية الطبقات (Three layer net)، شباك الأسماك التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 2 بوصة (Nets mesh size less than 2 inch)، الشباك الخيشومية (مناصب) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 3.75 بوصة وطولها أكثر من 2400م وعمقها 3م (Gill net mesh size less than 3.75 inch, length more than 2400 m)، شباك الجر القاعي للروبيان (كوفية الروبيان) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 1.5 بوصة (Trawling net for shrimp mesh size less than 1.5 inch)، وأخيرًا شباك الجر القاعي للأسماك (Trawling net for fish).