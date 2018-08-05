قاعة لتثقيف مرضى السكري وذويهم بمستشفى الملك سلمان في الرياض

المواطن - الرياض

من أجل تحقيق مجتمع صحي آمن قام مستشفى الملك سلمان بالرياض بتأثيث وتجهيز قاعة لتثقيف مرضى السكر وذويهم لإرشادهم إلى كيفية التعايش مع السكري بتقنية حديثة بمركز السكري بالمستشفى.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لرؤية 2030 لمجتمع صحي وذلك من خلال المساعدة في حل مشكلة كثرة الأفكار الخاطئة لدى مريض السكري ولدى محيطه مما يساهم في زيادة الأخطار المحيطة به نتيجة الجهل وقلة التثقيف في هذا الموضوع.

وبالرغم من كون السكري مرضاً خطيراً يهدد حياة المريض نتيجة المضاعفات التي قد تنتج عنه في مرحلة ما، يركز الأطباء حالياً على أهمية ضبط معدل السكر في الدم لدى المريض مما يسمح بتجنب مضاعفاته الخطيرة بنسبة كبيرة.

وأفاد المستشفى بأن الإصابة بالسكري ليست نهاية الحياة بل هو مرض يمكن التعايش معه دون أن يسبب للمريض أذى ودون أي كلفة على الصحة، شرط أن يحسن السيطرة عليه بنمط الحياة المناسب المرتكز على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي مناسب والأدوية الفاعلة والتعاون مع الطبيب.