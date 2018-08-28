قبل انطلاقة الدوري السعودي: من هو كبير الهدافين؟

المواطن - طارق سعد

تنطلق الخميس عجلة الدوري السعودي للنجوم، في نُسخة يتوقع لها كثيرون أن تكون الأقوى عبر تاريخ المسابقة.

وشهد سباق التهديف في الدوري السعودي حصول نجوم محلية وأجنبية على لقب الهداف، حيث يتصدر ماجد عبدالله قائمة الأكثر حصولًا على لقب “هداف الدوري” 6 مرات (3 مرات منها متتالية أعوام 79- 80- 81)، يليه ناصر الشمراني برصيد 5 مرات (مرتان منها بمشاركة المغربي هشام بو شروان 2008- وبمشاركة البرازيلي فيكتور سيموس 2011).

السوري عمر السومة مهاجم الأهلي قاسم ماجد عبدالله الرقم القياسي بالحصول على لقب الهداف 3 مرات متتالية، وكان متوقعًا أن يحرز الموسم الماضي لقبه الرابع على التوالي، لكن إصابته وغيابه عن المباريات جيّر اللقب لصالح الفنزويلي روني هيرنانديز مهاجم الفيحاء.