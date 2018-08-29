قبل بداية الدراسة.. تعرف على المواصفات القياسية للحقيبة المدرسية

المواطن - الرياض

حددت وزارة التعليم المواصفات الواجب توفرھا في الحقيبة المدرسية للطلاب، مبينة أنه يجب أن تكون ذات دعامة قطنية سميكة من الناحية الخلفية، لھا حمالات أكتاف عريضة لا تؤثر على الكتفين.

وأكدت وزارة التعليم أنه يفضل أن يكون ارتفاع الحقيبة لطلاب المرحلة الابتدائية 40 سم، وعرضھا 28 سم، وعمقھا 12سم، وبالنسبة لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بارتفاع 45 سم، و30 سم للعرض، وبعمق 12 سم.

وأضافت وزارة التعليم، أن الحقيبة يجب أن تكون مزودة بحزام متصل بالحمالات يربط حول الخصر لتوزيع الوزن على جسم الطالب، وألا يتجاوز وزن الحقيبة 10 أو 15% من وزن الطالب، ويجب عند حمل الحقيبة التأكد من أنھا تمتد من المنطقة أسفل العنق وحتى أعلى إنحاءة العمود الفقري السفلية.

وتضمنت المواصفات التي حددتھا الوزارة، أن تكون الحقيبة مصنعة من مواد ذات وزن خفيف “القماش، الصوف أو ما يماثلھا”، وأن تكون مقاومة للماء وقابلة للتنظيف وذات جودة ومتانة.

وأشارت الوزارة إلى أنه عند استخدام حقيبة ذات عجلات يفضل الأنواع ذات العجلات الكبيرة، وضرورة التأكد أن مقبضھا يمكن إطالته، وأن تكون الحقيبة متعددة الجيوب لتحقيق التوازن وسھولة الوصول للمحتويات.