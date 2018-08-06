قبل ساعات من العقوبات.. خطة إيرانية لإدخال العملات والذهب بدون قيود

المواطن - متابعة

أعلنت إيران عن خطة جديدة للسماح بإدخال العملات الأجنبية والذهب للبلاد بدون قيود، قبل ساعات من تطبيق العقوبات الأميركية عليها.

وقال التلفزيون الرسمي: إن إيران أعلنت الأحد خطة لتخفيف قواعد الصرف الأجنبي، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لمواجهة آثار هبوط عملتها وتستعد لمواجهة عقوبات أميركية جديدة.

وتلغي الخطة حظرًا على مكاتب الصرافة لبيع العملة الصعبة بالأسعار الحرة لأغراض مثل السفر إلى الخارج، كما ستسمح الخطة للمصدرين ببيع العملة الصعبة إلى المستوردين، فضلًا عن عدم وجود سقف لتدفقات العملة أو الذهب الداخلة إلى البلاد.

ونقل التلفزيون عن بيان حكومي بخصوص الخطة القول: إنه من المقرر توفير العملة الصعبة بأسعار مدعمة لشراء السلع الأساسية والدواء.

تأتي هذه التصريحات قبل ساعات قليلة تفصل طهران عن بدء تطبيق المرحلة الأولى للعقوبات الأميركية غدًا في 6 أغسطس.

ومن المقرر أن تشتمل المرحلة الأولى من العقوبات: عقوبات على شراء أو الاستحواذ على الدولار، عقوبات على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، عقوبات على تجارة المعادن مثل الصلب والألمنيوم والجرافيت والفحم، عقوبات على التعاملات المالية الكبيرة بالريال الإيراني وعلى الاحتفاظ بأموال أو حسابات خارج إيران بالريال الإيراني، عقوبات على الاستثمار في أدوات الدين الإيرانية، وعقوبات على قطاع السيارات الإيراني.