قبل ساعات من بداية الدراسة.. تحذير للطلاب وأولياء الأمور من هذا الأمر

المواطن - الرياض

حذر الباحث المتخصص في علم المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، الطلاب والطالبات من شراء الفطائر المغلفة الجاهزة.

ونصح الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أولياء الأمور في بداية الدراسة بتجهيز ساندويتشات البيض والجبن والعسل أو قطعة كيك صحية بالبيت لأبنائهم.

وأكد الخضيري أن الفطائر الجاهزة ذات السمن النباتي تعجن بزيت مهدرج خطير جدًا على الصحة ويسبب الكثير من الأمراض.