قبل مباراة إشبيلية ضد برشلونة .. الأندلسيون يبحثون عن علاج لكابوس ميسي!

المواطن - محمد سمعه

تُقام الأحد مباراة إشبيلية ضد برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني في افتتاح موسم 2018- 2019 في مدينة طنجة المغربية.

ويأمل المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا في تحقيق الفوز في مباراة إشبيلية ضد برشلونة والظفر بلقب السوبر الإسباني قبل انطلاق بطولة الدوري الإسباني.

وإذا نجح فالفيردي في الفوز في مباراة إشبيلية ضد برشلونة، فستكون بطولة السوبر الإسباني ثالث بطولة يحققها مع النادي الكتالوني بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا في موسم 2017- 2018.

وقبل إقامة مباراة إشبيلية ضد برشلونة، يمثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطرًا حقيقيًّا على نادي إشبيلية، حيث سجل البرغوث الأرجنتيني في شباك النادي الأندلسي 31 هدفًا في 33 مباراة.

كما أن مباريات إشبيلية ضد برشلونة، دائمًا تشهد تألق كبير للنجم ميسي والذي سبق له تسجيل ستة أهداف بواقع هاتريك في مباراتين، كما سبق للنجم ميسي إحراز هدفين في مباراة واحدة ضد إشبيلية ست مرات.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة إشبيلية ضد برشلونة، السماح بإجراء التبديل الرابع للفريقين للمرة الأولى، كما قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تطبيق تقنية الـVAR أو تقنية الإعادة التلفزيونية في المباراة.

وسيسعى النادي الأندلسي لتأمين دفاعاته بقوة كبيرة في مباراة إشبيلية ضد برشلونة، من أجل منع البرغوث الأرجنتيني من إحراز أي أهداف في اللقاء.

سجل ميسي هدفًا في مباراة إشبيلية ضد برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا في الحادي والعشرين من شهر إبريل الماضي، في مباراة كانت أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو ملعب نادي أتلتيكو مدريد.

وفي حال فاز البارسا في مباراة إشبيلية ضد برشلونة، فسيكون فالفيردي حقق لقب السوبر الإسباني للمرة الأولى كمدرب لنادي برشلونة، بعدما خسره في الموسم الماضي لصالح نادي ريال مدريد ذهابًا وإيابًا.

أكد النجم جيرارد بيكيه مدافع البارسا، قبل مباراة إشبيلية ضد برشلونة أنه اعتزل اللعب الدولي مع منتخب إسبانيا.