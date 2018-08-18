قبل مباراة السوبر السعودي .. الاتحاد يتفوق على الهلال

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير العربية مباراة الهلال والاتحاد في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، يوم غد السبت؛ نظرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان.

وقبل مباراة السوبر السعودي 2018، شهدت مباريات الهلال والاتحاد الأخيرة في دوري المحترفين، تفوقًا من الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، قبل أن يتبادل الفريقان السيطرة.

وتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظيره الهلال مرتين في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تغلب عليه بنتيجة 4/ 3 في 30 من شهر أكتوبر 2015، قبل أن يُكرر فوزه على الزعيم بهدف نظيف في فبراير 2016.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تفوقه على نظيره الهلال في الموسم التالي، وفاز عليه بهدفين دون رد في 28 من شهر أكتوبر 2016، قبل أن يستعيد الزعيم توازنه ويتغلب على العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مارس 2017.

ولم ينجح أي من الفريقين في فرض سيطرته على الآخر في منافسات الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الماضي، حيث تعادلا إيجابيًّا بهدف لكل منهما.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال بطل دوري المحترفين، والاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم غد السبت، على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.