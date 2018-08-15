قبل مباراة السوبر السعودي .. الاتحاد يتفاءل بمواجهة الهلال خارجيًّا

المواطن - مروة نبيل

أيام قليلة تفصلنا عن مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة بين الهلال والاتحاد، التي ستُقام على ملعب “كوينز بارك رينجرز” في العاصمة البريطانية لندن.

ويسعى كلا الفريقين للفوز في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، من أجل بدء الموسم الرياضي الجديد ببطولة، الأمر الذي يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للمنافسة على كافة البطولات هذا العام.

وتُعد مباراة السوبر السعودي التي ستُقام في لندن، هي المواجهة الثانية التي تجمع بين الهلال والاتحاد خارج السعودية، حيث سبق أن التقيا في التاسع من شهر مارس عام 2001، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقبل مباراة السوبر السعودي 2018 في لندن، واجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الهلال في طهران قبل 17 عامًا تقريبًا، ضمن منافسات بطولة آسيا لأبطال الدوري، حيث كانت تُقام المسابقة بين 8 أندية على مجموعتين.

وكان يتواجد في مجموعة فرق غرب آسيا، والأخرى تضم أندية شرق القارة، على أن تستضيف إحدى الأندية مباريات المجموعة، وتقابل الهلال والاتحاد في الجولة الثانية التي كان يحتضنها نادي بيروزي الإيراني في ملعب “آزادي”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التغلب على الهلال بهدفين دون رد، ويسعى العميد لتكرار الفوز على الزعيم في مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وتحتضن العاصمة البريطانية لندن مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، يوم السبت المقبل، بين الهلال بصفته بطل دوري المحترفين، والاتحاد الحاصل على كأس خادم الحرمين الشريفين.