قبل مباراة السوبر السعودي .. جيسوس يُكثف الجوانب التكتيكية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، اليوم الخميس، استعداده لمواجهة الاتحاد في مباراة السوبر السعودي 2018، المُقرر إقامتها في العاصمة البريطانية لندن، بعد غد الجمعة.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانه الرئيسي لمباراة السوبر السعودي التي ستجمعه بنظيره الاتحاد، صباح اليوم الخميس، وكثف المدير الفني الأرجنتيني جورجي جيسوس، الجوانب التكتيكية.

وبدأت الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعدد من التدريبات اللياقية والبدنية، وعمد جيسوس إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد.

واختتم المدرب الأرجنتيني جيسوس مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانه الرئيسي، بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم سيُغادر، مساء اليوم، إلى العاصمة البريطانية لندن، استعدادًا لخوض مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد، بعد غد السبت.

ومن المُقرر أن يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عند الساعة الرابعة والنصف من عصر الغد الجمعة، مرانه الأخير على استاد “لوفتس رود”، وستتاح الفرصة لوسائل الإعلام بتغطية الربع ساعة الأولى من التدريب.