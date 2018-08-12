قبل مباراة الهلال اليوم .. حلم البطولة العربية يُداعب الزعيم

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير إلى مباراة الهلال اليوم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب العماني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لتحقيق انطلاقة قوية في مباراة الهلال اليوم أمام الشباب العماني، لتعويض إخفاقه في البطولة العربية للأندية الموسم الماضي، بعدما فضل عدم المشاركة بالتشكيلة الأساسية، ليودع منافسات المسابقة من دور المجموعات.

ولم يظهر الزعيم بالمستوى المتوقع في النسخة الماضية من البطولة العربية للأندية، وحصد نقطتين فقط من التعادل في مباراتين والخسارة في أخرى، لذلك تأمل جماهير الأزرق تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال اليوم أمام الشباب العماني، والمنافسة على اللقب.

ويعول الزعيم على جماهيره في مباراة الهلال اليوم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب العماني، خاصة أن المواجهة ستُقام على إستاد جامعة الملك سعود، لذلك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تُقربه من التأهل إلى دور الـ16 في البطولة العربية قبل لقاء الإياب.

ويُمني الزعيم نفسه بأن تكون مباراته اليوم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب العماني، بوابته لحصد لقب البطولة العربية للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، حيث سبق وتُوج الأزرق باللقب مرتين عامي 1994 و1995.

واستعد الزعيم جيدًا قبل مباراة الهلال اليوم أمام الشباب العماني في البطولة العربية للأندية، حيث خاض معسكرًا خارجيًا في النمسا، ولعب 5 مباريات ودية، نجح في الفوز بـ3 لقاءات، وخسر مرة وتعادل في أخرى.

وتُعد النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية هي الأقوى والأعلى من حيث الجوائز، حيث تُقدر جوائز البطل المالية على بـ6 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.