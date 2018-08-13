قبل مباراة اليوم .. النصر يُطارد مصير الهلال والنكهة المونديالية تطغى عليه

المواطن - محمد سمعة

تُقام مباراة اليوم بين ناديي النصر وفريق الجزيرة الإماراتي وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة اليوم بين النصر والجزيرة ستُقام على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية.

ويأمل النصر بقيادة مدربه الأوروغواياني جوزيه كارينيو خلال مباراة اليوم في أن يحقق الفوز بنتيجة إيجابية وذلك قبل مباراة العودة والتي تُقام في مدينة الرياض في الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم بين النصر والجزيرة مشاركة الصفقات الجديدة للعالمي في المباراة مثل النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين مرابط والبيروفي كريستيان راموس في خط الدفاع.

وتنتظر جماهير النصر خلال مباراة اليوم، تحقيق الفوز في أول لقاء رسمي يخوضه العالمي في الموسم الجديد وتحت قيادة المدرب كارينيو.

كما أن مباراة اليوم ستكون بمثابة إعلان رسمي من نادي النصر عن شخصيته القوية لمنافسيه، حيث يريد العالمي تغيير الصورة الباهتة والتي ظهر بها في الموسم الماضي عن طريق المنافسة بقوة على الألقاب والتي يشارك فيها.

كما أن مباراة اليوم الثانية في البطولة العربية ستكون بين الأهلي المصري ونادي النجمة اللبناني حيث تُقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

وخلال مباراة اليوم يريد النصر أن يحقق الفوز مثلما حقق مواطنه نادي الهلال بالأمس الفوز على حساب نادي الشباب العماني.

كما أن تشكيلة النصر من أجل مباراة اليوم ستضم الكثير من النجوم والصفقات العديدة والتي تعاقد معها العالمي في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد ضمه لـ3 نجوم شاركوا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.