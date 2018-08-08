قبل يوم على طرحه.. هذا سعر سامسونج جلاكسي نوت 9

المواطن - متابعة

حددت شركة سامسونج الكورية الجنوبية يوم غد 9 أغسطس موعدًا لإطلاق هاتفها الجديد جلاكسي نوت 9 في حدث سيعقد بمدينة نيويورك.

وقبل إطلاق جلاكسي نوت 9 بيوم واحد، ظهر تسريب جديد عبر الإنترنت يكشف عن سعر جلاكسي نوت 9 المرتقب.

وكشفت شركة TIPSTER ROLAND QUANDT عن سعر جلاكسي نوت 9 نسخة 128 جيجابايت من هاتف وأوضحت أنها ستكون متاحة بسعر 900 يورو، في حين أن سعر جلاكسي نوت 9 النسخة 512 GB سوف يكلف 1100 يورو.

ومن ناحية أخرى، وفي الولايات المتحدة، سيبلغ سعر إصدار جلاكسي نوت 9 128 GB مبلغ 950 دولاراً، أما نسخة 512 GB من جلاكسي نوت 9 ستكون بسعر 1050 دولاراً.

ويكشف التسعير المسرب بوضوح إلى أن جلاكسي نوت 9 سيكون أكثر تكلفة بالمقارنة مع GALAXY NOTE 8، وحسب الشائعات التي انتشرت في وقت سابق، فإن سامسونج جلاكسى نوت 9 سيكون أكبر قليلاً هذه المرة مع شاشة 6.4 بوصة.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف جلاكسي نوت 9 في 3 خيارات وهي 6 جيجابايت “رام” ومساحة تخزين داخلية 128GB، و8 جيجابايت “رام” ومساحة تخزين داخلية 256GB ،و 8 جيجابايت “رام” ومساحة تخزين داخلية 512GB، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هاتف جلاكسي نوت 9 مدعوماً أيضاً ببطاقة MICRO SD لزيادة سعة التخزين، مع بطارية 4000MAH.