قبل يوم على طرحه.. هذا سعر سامسونج جلاكسي نوت 9

قبل يوم على طرحه.. هذا سعر سامسونج جلاكسي نوت 9

2018/08/08
الساعة 2:05 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
1850
0
طباعة
سامسونج جلاكسي نوت 9
المواطن - متابعة

حددت شركة سامسونج الكورية الجنوبية يوم غد 9 أغسطس موعدًا لإطلاق هاتفها الجديد جلاكسي نوت 9 في حدث سيعقد بمدينة نيويورك.

وقبل إطلاق جلاكسي نوت 9 بيوم واحد، ظهر تسريب جديد عبر الإنترنت يكشف عن سعر جلاكسي نوت 9 المرتقب.

وكشفت شركة TIPSTER ROLAND QUANDT عن سعر جلاكسي نوت 9 نسخة 128 جيجابايت من هاتف وأوضحت أنها ستكون متاحة بسعر 900 يورو، في حين أن سعر جلاكسي نوت 9 النسخة 512 GB سوف يكلف 1100 يورو.

ومن ناحية أخرى، وفي الولايات المتحدة، سيبلغ سعر إصدار جلاكسي نوت 9 128 GB مبلغ 950 دولاراً، أما نسخة 512 GB من جلاكسي نوت 9 ستكون بسعر 1050 دولاراً.
ويكشف التسعير المسرب بوضوح إلى أن جلاكسي نوت 9 سيكون أكثر تكلفة بالمقارنة مع GALAXY NOTE 8، وحسب الشائعات التي انتشرت في وقت سابق، فإن سامسونج جلاكسى نوت 9 سيكون أكبر قليلاً هذه المرة مع شاشة 6.4 بوصة.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف جلاكسي نوت 9 في 3 خيارات وهي 6 جيجابايت “رام” ومساحة تخزين داخلية 128GB، و8 جيجابايت “رام” ومساحة تخزين داخلية 256GB ،و 8 جيجابايت “رام” ومساحة تخزين داخلية 512GB، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هاتف جلاكسي نوت 9 مدعوماً أيضاً ببطاقة MICRO SD لزيادة سعة التخزين، مع بطارية 4000MAH.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم