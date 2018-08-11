قبول أكثر من 13 ألف طالب وطالبة بجامعة الملك خالد

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن قبول 13،247 طالباً وطالبة في مختلف الكليات والتخصصات بالجامعة للعام الدراسي 1439/1440هـ.

وأكد عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة سخرت كافة إمكاناتها في تسهيل عملية القبول من بداية التسجيل وحتى استلام الرقم الجامعي، والتي تمت بشكل إلكتروني كامل بنسبة 100% عبر خدمة “أكاديميا” دون أي تدخل بشري، وبكل وضوح وشفافية تحقيقاً للعدالة بين المرشحين، واطلاعهم على النسب التي وقف عليها كل تخصص من تخصصات الجامعة، وترشح عليها المتقدمون وفق الشروط والنسب المؤهلة أو الموزونة التي حققها الطلاب.

وأضاف القرني أنه طبق خلال إجراءات القبول كافة الأنظمة واللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة وتتوافق مع شروط القبول الجامعي المعتمدة في وزارة التعليم، وتم شغر جميع المقاعد المتاحة في الجامعة، منوهاً إلى أن القبول لهذا العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسب المتقدمين والمتقدمات.

واشتملت عملية القبول على ثلاث مراحل، ففي المرحلة الأولى بلغ عدد المقبولين 6435، وفي المرحلة الثانية تم قبول 2934، بينما بلغ عدد المقبولين في المرحلة الثالثة 3878 بإجمالي 13,247 طالباً وطالبة.

وفي السياق ذاته، وحرصاً من الجامعة على شغر جميع المقاعد المتبقية وكذلك تحقيق رغبات الطلاب والطالبات؛ فقد عمدت عمادة القبول والتسجيل إلى إتاحة خدمة تغير القبول، والتي تتاح لأول مرة على مستوى الجامعات السعودية، وهي تمكن الطالب أو الطالبة المقبول في الجامعة من تغيير قبوله من تخصص إلى آخر في حال كانت هناك مقاعد شاغرة بسبب الانسحابات، وإتاحة خدمة القبول الفوري للطلاب غير المقبولين في الجامعة من الاطلاع على المقاعد الشاغرة والاختيار منها وفق شروط القبول، وقد بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمتين أكثر من ألفي طالب وطالبة.