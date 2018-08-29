قبول 401 متدرب بتقنية الباحة للفصل التدريبي الأول للعام الجاري

المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية بالباحة عن قبول 401 متدرب للفصل التدريبي الأول 1439/ 1440هـ ، وذلك في مختلف التخصصات بالكلية.

وهنأ عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني، المتدربين الجدد الملتحقين بالكلية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، حاثًا على أهمية التقيد بأنظمة ولوائح الكلية والالتزام بمواعيد التدريب للفصل التدريبي الأول الذي سوف يبدأ الأحد القادم.



من جانبه، أفاد وكيل شؤون المتدربين المهندس فهد بن محمد الغامدي أن الكلية قامت بتهيئة واستقبال للمتدربين المستجدين على مسرح الكلية من خلال فريق العمل بالوكالة, حيث تم تعريفهم بنظام التدريب الذي تعمل به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشرح كافة لوائح وأنظمة الكلية وماذا يجب على المتدرب وماله من حقوق وما عليه من واجبات.