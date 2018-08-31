قتلى بانفجار مؤسسة عسكرية روسية

قتلى بانفجار مؤسسة عسكرية روسية

2018/08/31
الساعة 12:17 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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صورة من انستغرام لمصنع سفيردلوف
المواطن - متابعة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في انفجار في أحد معامل الصناعات العسكرية الدفاعية في مقاطعة نيجني نوفغورود بحسب نبأ عاجل بثته قناة روسيا اليوم.

وأفادت وكالة نوفوستي، بوقوع انفجار في إحدى المؤسسات الدفاعية بمقاطعة نيجني نوفغورود وسط روسيا أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة ثلاثة آخرين حسب أول حصيلة رسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في المقاطعة قوله إن الحادث وقع في مجمع لإنتاج مادة الأمونيال المتفجرة تابع لمصنع “سفيردلوف” في مدينة دزيرجينسك، وأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في الحادث.

وأضاف المصدر، أن الانفجار أسفر عن اندلاع حريق امتد على مساحة 100 متر مربع، فيما تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عملها في مكان الحادث.


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