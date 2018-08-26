قتلى وجرحى في زلزال عنيف يهز إيران

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قُتل شخصان وأصيب 241 آخرون جراء زلزال عنيف بقوة 5.9 درجة وقع فجر اليوم الأحد قرب مدينة كرمنشاة غرب إيران، وفق وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وأفادت الوكالة بأن أغلب الضحايا كانوا في مدينة تازة أباد شمال شرقي كرمنشاة، مؤكدة أنه تم أيضاً تسجيل هزتين ارتداديتين فوق ثلاث درجات على مقياس ريختر.

من جهتها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً قوته 6.1 درجة وقع على بعد نحو 88 كيلومتراً غربي – شمال غربي كرمنشاة.

وشعر الناس بالزلزال في مناطق بعيدة، مثل بغداد، بحسب ما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي الذي قال أيضاً إنه لم ترد أنباء عن سقوط جرحى.

وكان زلزال قوته 7.3 درجة قد هز قرى وبلدات في إقليم كرمنشاة، بالإضافة إلى الحدود الجبلية مع العراق، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مما أدى لسقوط ما لا يقل عن 350 قتيلاً وآلاف الجرحى. وكان هذا أدمى زلزال شهدته إيران منذ أكثر من 10 سنوات.