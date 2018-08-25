قتل واغتصاب.. غبار القرد شبح يطارد مدينة كاملة في بريطانيا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

باتت بعض المدن البريطانية مُهددة بشكل كامل من مخدر مجهول المصدر يُسمى “غبار القرد”، وهو أقوى الأنواع التي تمتلك تأثيرًا كبيرًا على الصحة الجسمانية والعقلية في غضون وقت قصير.

القصة -حسب ما روتها صحيفة ديلي ميل البريطانية- بدأت عندما فوجئت مجموعة من رجال الشرطة والإسعاف بسقوط أحد الأشخاص بشكل غريب في إحدى حدائق مدينة ستوك أون ترنت في بريطانيا، وهو الأمر الذي دفع البعض للسعي نحو معرفة الأسباب الحقيقية لسقوطه بهذا الشكل.



ونجحت الصحيفة في الوصول إلى تفسير قد يوضح ماذا حدث لهذا الشخص، حيث أكدت سيدة أربعينية كانت تتواجد في محيط الواقعة، أن هذا بفعل مخدر جديد يُعرف بـ”غبار القرد”، وهو أحد أرخص وأقوى الأنواع الموجودة في مدينتها بقوة واضحة.

وقالت للصحيفة البريطانية: “اعتدت منذ 25 عاماً تعاطي الهيروين، ولكن هذا المخدر أقوى وأرخص”.

وأضاف: “حينما تناولته حصلت على شعور غريب لم أمر به قط، ورأيت عالماً غريباً مليئاً بالأمطار والصواعق البرقية وهطول الأمطار”.



ورصدت الصحيفة البريطانية مجموعة من الحالات التي وقعت فريسة لهذا المخدر، حيث أكدت أن البعض حاول العدو بأقصى سرعة ومتجردًا من ملابسه، لاعتقاده بأن الشيطان يلاحقه، فيما يفضل البعض أن يسقط أرضًا وينام في مواقع غير مناسبة لذلك.

وأشارت ديلي ميل إلى أن هذا المخدر بات تهديدًا يلاحق المدينة التي يصل تعدادها إلى 27 ألف نسمة، حيث هاجم بعض متعاطي المخدر المارة الأبرياء وطعنوا الناس وحطموا الأبواب بأيديهم.

وفي حالتين على الأقل، ارتُكبت عمليات اغتصاب، كما أن العديد من الأشخاص مثل أنتوني بيبر، 54 عاماً، قد عُثر عليه مقتولًا بواسطة صديق له تحت تأثير غبار القرد، وهو ما دفع السلطات للبدء في اتخاذ إجراءات تحذيرية لمواطنيها من هذا المخدر.