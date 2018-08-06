قتيل وجريح في إطلاق نار فوق جسر سان فرانسيسكو

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لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر جراء إطلاق نار فوق جسر سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

ولم يتضح بعد سبب إطلاق النار أو إذا ما كان جريمة إرهابية أم غير ذلك.

والمعروف أن جسر سان فرانسيسكو – أوكلاند هو أحد أهم الجسور البارزة في العالم، حيث بني سنة 1937، وهو مكون من طابقين ولكن نظرًا إلى تعرضه لزلزال لوما بريتا، في عام 1989 والذي وصلت قوته إلى 7.1 درجة على مقياس ريختر تم تدمير الامتداد الشرقي للجسر إذ انهار الطابق العلوي على الطابق السفلي.

ويعتبر جسر الخليج سان فرانسيسكو الذي بلغ طوله 13كلم أحد أطول الجسور المُعلَّقة في العالم.