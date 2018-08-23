قرار من وزير الشؤون البلدية بعد تداول مقطع مسلخ المعيصم

المواطن - الرياض

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ بإيقاف مدير عام المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة وإحالته للتحقيق بسبب الإهمال في مسلخ المعيصم وانعدام الاشتراطات الصحية.

كما وجه آل الشيخ بتشكيل لجنة للوقوف على مسلخ المعيصم بأمانة العاصمة المقدسة بسبب تكدس الذبائح أول أيام العيد وإحالة عقد المستثمر للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر تكدس الذبائح بصورة غير لائقة فضلاً عن مجموعة من المخالفات الأخرى التي استدعت تدخل وزير الشؤون البلدية والتحقيق في الأمر.