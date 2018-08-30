قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 .. تعرف على النتائج بالكامل

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 التي أُقيمت في مدينة موناكو الفرنسية، حيث أسفرت عن مواجهات نارية أبرزها قمة يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاءت المجموعة الأولى وفقًا لنتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 كالتالي؛ أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، موناكو، وكلوب بروج، فيما ضمت المجموعة الثانية برشلونة، توتنهام، أيندهوفن، وإنتر ميلان.

وتواجدت أندية باريس سان جيرمان، نابولي، ليفربول، والنجم الأحمر في المجموعة الثالثة، وذلك وفقًا لنتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 التي أُجريت قبل قليل، وجاء في المجموعة الرابعة كل من؛ لوكوموتيف موسكو، بورتو، شالكة وغالطة سراي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 عن وقوع أندية بايرن ميونيخ، بنفيكا، أياكس وأيك أثينا في المجموعة الخامسة، فيما تواجدت أندية مانشستر سيتي، شاختار دونتسيك، ليون وهوفنهايم في المجموعة السادسة.

وضمت المجموعة السابعة وفقًا لنتائج وفقًا لنتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 كل من؛ ريال مدريد، روما، سسكا موسكو، وفيكتوريا بلزن، وجاءت أندية يوفنتوس، مانشستر يونايتد، فالنسيا ويونج بويز في المجموعة الثامنة.

يُذكر أن قرعة دوري أبطال أوروبا 2019 شهدت تتويج الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام بجائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تقديرًا لمسيرته المميزة في عالم الساحرة المستديرة.