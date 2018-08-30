قرعة دوري ابطال اوروبا 2019 .. نار المتعة تُشعل من جديد والريال في خطر حقيقي

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم قرعة دوري ابطال اوروبا 2019 لكرة القدم في مدينة موناكو الفرنسية، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة؛ للكشف عن دور المجموعات بعد نهاية مرحلة التصفيات.

وقبل إقامة قرعة دوري ابطال اوروبا 2019، كانت مرحلة التصفيات الأولية انتهت بتأهل كل من سرفينا زفيردا الصربي و بنفيكا البرتغالي و بي إس في آيندهوفن الهولندي و آيك آثينا اليوناني و أياكس امستردام الهولندي و يونج بويز السويسري إلى مرحلة دور المجموعات وهي دور ال32.

ومن المنتظر كذلك وخلال حفل قرعة دوري ابطال اوروبا 2019 الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018 والتي يتنافس عليها كل من المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي والكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني.

من ناحية أخرى وخلال قرعة دوري ابطال اوروبا 2019، يواجه نادي ريال مدريد الإسباني خطرًا حقيقيًا وذلك قبل انطلاق مرحلة دور المجموعات، حيث يعاني الريال في الأداء الفني بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم الظروف العصيبة التي يمر بها ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإسباني خولين لوبيتيجي، لكن النادي الملكي عازم على الفوز بدوري الأبطال غير مهتم بمن سيواجه في مرحلة دور المجموعات بعد إجراء قرعة دوري ابطال اوروبا 2019.

وبعد إجراء قرعة دوري ابطال اوروبا 2019، قد تشهد البطولة خلال العام المقبل فائزًا جديدًا لها خاصة أن نادي ريال مدريد نجح في خطف ذات الأذنين في جعبته في آخر ثلاثة مواسم تحت قيادة مدربه السابق العبقري الفرنسي زين الدين زيدان.

ومن المنتظر حضور ممثلين عن ال32 نادياً المشارك في قرعة دوري ابطال اوروبا 2019 اليوم بمدينة موناكو لمعرفة مصير كل فريق والمجموعة والتي سيشارك بها.

وقبل قرعة دوري ابطال اوروبا 2019، كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني وعد جماهيره بأن البارسا سيفوز بلقب دوري الأبطال في الموسم الجاري للمرة السادسة في تاريخ النادي الكتالوني.