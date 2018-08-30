قرقاش ردًا على هجوم سفير الدوحة بأمريكا: شتاء قطر المظلم سيطول

المواطن - الرياض

رفض وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش، هجوم سفير قطر في أمريكا، على السعودية والإمارات ودورهما في اليمن.

وقال قرقاش: مقال سفير قطر في الواشنطن بوست وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن استمرار في سياسة الارتباك التي ميّزت الدوحة، “عودة الوعي” القطري بشأن اليمن انتهازية تعودناها من نظام الدوحة وسياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح.

وأضاف: أما تكرار الإدعاءات الإخوانية بشأن مواجهة التحالف للقاعدة من قبل السفير القطري فلن يفلح في ظل تلكؤ الدوحة في تنفيذ التزاماتها لواشنطن بشأن دعمها للإرهاب، وترديد أن قطر الحليف الأصدق لأمريكا جزء من جملة خطابات كل موجه لجمهوره.

وختم بقوله: التحامل والتآمر وحرق الجسور ميّز الدوحة في تعاملها المرتبك مع أزمتها، وتصريح وزير خارجية قطر ومقال سفيرها في واشنطن هو الظهور العلني لسياسة في اليمن أقرب لإيران والحوثي، والنتيجة أن شتاء قطر المظلم سيطول.