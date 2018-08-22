قرقاش: سقطت أسطوانة العار وتسييس الحج سقوطًا مريعًا

قرقاش: سقطت أسطوانة العار وتسييس الحج سقوطًا مريعًا

2018/08/22
الساعة 8:08 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن أمام النجاح العظيم لموسم الحج في المملكة سقطت محاولات التسييس الصغيرة والمرتبكة سقوطًا مريعًا.

وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أسطوانة العار والتسييس بدأت إيرانية وانضمت قطر إليها لتفشل فشلها الذريع”.

وتابع قرقاش: “كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين والدولة السعودية على النجاح الكبير الذي تحقق بالإرادة والتنظيم”.


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