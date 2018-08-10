قرقاش عن الموقف الكندي: الحوار مقبول والتدخل والتسييس مرفوض

المواطن - الرياض

أكد د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنه يجب التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين احترام قوانين البلدان وإجراءاتها القضائية.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر” : “حيال التدخل بالشأن الداخلي الذي يستهدف السعودية الشقيقة ويستهدفنا في الخليج العربي لا بد من التمييز بين ملف حقوق الإنسان وبين احترام قوانيننا و إجراءاتنا القضائية ومتطلبات أمننا الوطني”.

وأضاف: “ففي ملف حقوق الإنسان هناك حوارات رسمية نشارك فيها جميعا على مستوى ثنائي ومتعدد الأطراف، ونتفق في جوانب ونختلف في أخرى، وهو غير التدخل السافر في الشأن الداخلي وفِي قوانيننا وقضائنا. وباختصار الحوار مقبول والتدخل والتسييس مرفوض”.