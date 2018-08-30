قرقاش يرد على خاشقجي بدليل خيانة الإخوان

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن جمال خاشقجي يُسوق في صحيفة الواشطن بوست الأميركية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من بوابة الديمقراطية ولكنه لا يتطرق إلى توظيفهم للعنف.

وأوضح قرقاش في تغريدة له عبر “تويتر” أن خاشقجي لا يتطرق إلى الإشكاليات الرئيسيّة وعلى رأسها توظيف جماعة الإخوان للعنف وعدم رفضها للفكر القطبي التكفيري وصعوبة تفسير ارتباط كبار الإرهابيين بفكر الجماعة في سيرتهم ونشأتهم، مشددًا على أن هذه هي إشكالية الإخوان في الغرب الْيَوْمَ.

وأضاف قرقاش: “أما مسألة انتماء الإخوان وولائهم لأوطانهم فحدث ولا حرج، وما شهدناه في المنطقة من ولاء للجماعة ورموزها ولدول تتبنى مشروعها على حساب الأوطان فأصبح واضحًا جليًّا، كما تبين لنا أن هذه المواقف وظيفية بعيدة كل البعد عن المبادئ والمُثل”.