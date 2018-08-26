قسطرة نادرة ومعقدة تنقذ حياة حاج إندونيسي في مكة

المواطن - واس

أنقذت العناية الإلهية ثم التدخل السريع من الفريق الطبي من مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة حياة حاج إندونيسي في العقد الخامس من العمر عانى من انسداد كلي في شريانه الرئيس المغذي لمعظم القلب وضيق في الشريان التاجي في عملية نادرة ومعقدة جداً.

وأبان استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية الدكتور ممدوح إسماعيل مرشد, أن التاريخ المرضي لحالة الحاج أوضحت أنه تم إجراء عملية توصيل شرايين تاجيه منذ أربعة أشهر في بلاده وبعد إجراء عملية قسطرة عاجلة له تبين وجود انسداد في جميع وصلات شرايينه التاجية المركبة ما عدا وصله واحده فقط إضافة إلى انسداد كلي بنسبه ١٠٠٪ في شريانه الرئيس الأيسر المغذي لمعظم القلب مع ضيق شديد في شريانه التاجي الأيمن.

وأفاد أنه تم وضع خطه لفتح شرايينه الأصلية كلها نظرا لانسداد معظم وصلات الشرايين المركبة حديثا ولصغر سنه نسبيا على مرحلتين نظرا لتعقيد هذه العملية ودقتها شملت المرحلة الأولى فتح شريانه الأيمن التاجي الأصلي فيما تضمنت المرحلة الثانية فتح الشريان التاجي الرئيس الأيسر المنسد كليا بنسبة ١٠٠٪ في عملية قسطره غاية في الصعوبة والتعقيد ويندر ما يكتب لها النجاح ولكن عناية الله وتوفيقه ثم جهود الطواقم الطبية المتميزة والعمل التكاملي والاستجابة السريعة كان لها أثر كبير في أن كتب الله لها النجاح وتماثل المريض للشفاء وتم السماح له بالخروج .