قطار المشاعر ينقل 75 ألف حاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة

المواطن - المشاعر المقدسة

نقل قطار المشاعر بعد غروب شمس اليوم 75 ألف حاج في رحلة النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

وأوضحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر أن رحلات نقل الحجاج ستتواصل حتى الساعة 12:30 ليلًا، عبر 12 قطارًا، فيما يواصل قطار المشاعر نقل الركاب بعد الساعة الثانية ليلًا، وحتى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء الأول من أيام عيد الأضحى المبارك عبر 15 قطارًا، بحسب وكالة “واس”.

وبينت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن رحلات القطار ستواصل نقل حجاج بيت الله الحرام يوم العيد وطيلة أيام التشريق بشكل متواصل عبر 12 قطارًا من محطاتها في كل من (عرفات 3 ومنى 1 ومنى 2 ومنى3 “الجمرات”) وحتى نهاية موسم حج العام الحالي، وتحديدًا عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث عشر من شهر شوال.