قطاع الجوازات يتنفس تطورا .. خدمات إلكترونية تخدم المواطن والمقيم

المواطن - الرياض

حققت المديرية العامة للجوازات نجاحاً منقطع النظير في حج هذا العام، بشهادة ضيوف الرحمن، الذين أثنوا على تطور الجوازات، واستحداث تقنيات متطورة ساهمت في تقليل الوقت والجهد عليهم، حتى أن إنهاء إجراءات الحاج أصبح لا يستغرق دقائق معدودة، فضلاً عن مبادرة “طريق مكة” التي تشرف عليها وزارة الداخلية وكان هناك فريق عمل من الجوازات لإنهاء الإجراءات ، والتي تم تنفيذها في ماليزيا وإندونيسيا لإنهاء إجراءات وصول الحجاج من بلدانهم تيسيراً عليهم.

زيارات ميدانية

وتكللت تلك النجاحات بجهود مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، الذي دأب على القيام بزيارات تفقدية إلى صالات الحجاج للاطمئنان على سير العمل ومراقبة الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن، وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

ومن ضمن هذه الزيارات، على سبيل المثال وليس الحصر، زيارة مدير عام الجوازات التفقدية يوم السبت ١٤٣٩/١١/١٥هـ لصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حيث وقف على سير العمل في الكاونترات النسائية وشاهد آلية إدخال بيانات الحجاج مشيداً بالأعمال التي يقمن بها.

كما زار اللواء اليحيى قسم مكافحة التزوير بصالات الحج وأُطلع على الأجهزة المستخدمة في الكشف عن التزوير بالمطار، ومنها جهاز قارئ الجوازات وجهاز عين الصقر المطور حيث يتم بواسطتهما الكشف عن الجوازات المزورة بالأشعة تحت الحمراء والتي توضح السمات الأمنية في صفحات الجواز.

وحث اللواء اليحيى في ختام جولته، العاملين على حسن التعامل مع ضيوف الرحمن وبذل أقصى الجهود في سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم.

إنهاء الإجراءات في دقائق

وأشاد ضيوف الرحمن بالتطور اللافت والخدمات المقدمة من المديرية العامة للجوازات باستخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، والتي ساهمت في إنهاء الإجراءات في دقائق معدودة؛ ما ساهم في توفير الوقت والجهد على ضيوف الرحمن، خاصة كبار السن، ممن لا يطيقون الانتظار.

وأكد ضيوف الرحمن أن المديرية العامة للجوازات وخدماتها المقدمة للحجيج تتطور عاماً بعد عام، خاصة هذا العام حيث تم إنهاء جميع إجراءات الدخول لأداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، وذلك باستخدام خدمات إلكترونية جديدة.

تدشين خدمات إلكترونية جديدة

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قد دشن مساء الأربعاء 13 / 6 / 2018 وقبل أسابيع قليلة من انطلاق موسم الحج، حزمةً جديدةً من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للجوازات، وذلك بمكتب سموه في مكة المكرمة.

وتشتمل الخدمات الإلكترونية الجديدة على جهاز التحقق الذكي الذي يتضمن عدداً من التطبيقات الأمنية ذات العلاقة بأعمال الجوازات منها التحقق بالبصمة وصورة الوجه وتسجيل الخصائص الحيوية، إلى جانب تطبيق تصريح دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوافدين المكلفين بأداء أعمال في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج بدلاً من الإجراء الورقي الحالي ويكون الدخول عليه من بوابة ( مقيم ).

كما اشتملت الخدمات التي تم تدشينها على خدمة مراصد ذكاء الأعمال، وهي “مرصد المقيمين، ومرصد الحج، ومرصد العمرة، ومرصد المسافرين”، بالإضافة إلى تطبيق خدماتي ( لمنسوبي المديرية العامة للجوازات) ضمن الأنظمة الإدارية الداخلية ( إدارة بلا أوراق)، بالإضافة إلى خدمات أخرى للتيسر على الحجاج والمعتمرين.

ومن المبادرات الجديدة في حج هذا العام مبادرة طريق مكة والتي تم تطبيقها في ماليزيا وإندونيسيا، حيث انطلقت يوم الثلاثاء 17 / 7 / 2018م أولى رحلات الحجاج الإندونيسيين المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” الخاصة لإنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة من بلدانهم، جاء ذلك بعد تدشين المبادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، بحضور رئيس وفد المملكة الخاص بمبادرة طريق مكة مدير عام الجوازات اللواء/ سليمان عبدالعزيز اليحيى وسفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا أسامة محمد الشعيبي، وأعضاء اللجنة الإشرافية من الجهات ذات العلاقة بإدارة وتشغيل المبادرة.

مبادرة طريق مكة

وتعد مبادرة طريق مكة الت تشرف عليها وزارة الداخلية ، إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني (2020)، تحقيقًا لرؤية المملكة (2030)، وذلك للارتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل وتيسير إجراءات سفرهم وأدائهم لفريضة الحج، وذلك عبر فريق عمل سعودي متكامل برئاسة وزارة الداخلية ومشاركة وزارة الحج وزارة الخارجية وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجمارك ومركز المعلومات الوطني وفريق عمل من الجوازات لإنهاء الإجراءات .

وتشمل المبادرة إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة، ويتيح لهم فرصة الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، وتسليمها لهم في مكان إقامتهم بسلامة وإتقان.