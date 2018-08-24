قناة لتصريف مياه الأمطار تصطاد مستخدمي طريق المربع

المواطن ــ أحمد الشهري ــ ثلوث المنظر

وسط معاناة مستخدمي الطريق الدولي الرابط بين محافظة محايل عسير ومحافظة بارق، والذي يخترق قرية المربع جنوب بارق، شكا عدد من أهالي القرية ومستخدمي الطريق من قناة تصريف مياه الأمطار والتي تقع بمدخل قرية المربع، وتسببت في سقوط عدد من المركبات والناقلات.

وأكد الأهالي أن القناة تشهد تجمعات للمياه بسبب إغلاقها وتجمع الأتربة، مطالبين الجهات المختصة بمعالجة تلك القناة لاسيما وأنها شهدت خلال عدة أيام سقوط إحدى المركبات وألحقت بها العديد من الأضرار، لافتين إلى أن أحد المتطوعين اكتفى بوضع علامة تحذيرية لإحدى المكعبات الخرسانية؛ حتى لا يقع أحد مستخدمي الطريق ضحية تلك القناة.