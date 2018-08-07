قيادة قوات أمن الحج تعقد غدًا مؤتمرًا صحافيًّا لشرح خطط الموسم الحالي

المواطن - واس

تعقد قيادة قوات أمن الحج غدًا مؤتمرها الصحافي الأول لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم الحج لهذا العام 1439هـ، وذلك في مقر الأمن العام بمنى.

وأوضح مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام، العقيد سامي بن محمد الشويرخ، أن المؤتمر الصحفي الأول سيسلط الضوء على إدارة حركة المرور وتنظيم عمليات نقل الحجاج، مؤكدًا أن قيادات قوات أمن الحج ومن منطلق حرصها على تعريف حجاج بيت الله الحرام بالخطط والتنظيمات ذات الصِّلة بأداء فريضة الحج وبما يمكنهم من مساندة جهود إخوانهم رجال الأمن في تحقيق الأهداف المنشودة للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وتيسير وتسهيل تنقلاتهم وأدائهم للنسك فإنها تحرص على شرح الخطط والتنظيمات الخاصة بإدارة حركة المرور والنقل والمشاة والحشود وتوفير المعلومات والإرشادات ذات العلاقة بها من خلال كافة وسائل الإعلام المختلفة والحسابات الأمنية للأمن العام والقطاعات الأمنية المساندة.