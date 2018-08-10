كأس السوبر السعودي الجديد.. يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

أشعل حساب السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حماس جماهير الهلال والاتحاد، بعدما نشر صورة لكأس البطولة الجديد.

ونشر حساب السوبر السعودي الرسمي على “تويتر”، صورة الكأس وعلق عليها قائلًا: “شركة BETRONI G.D.E التي قامت بصناعة التحفة الفنية كأس السوبر!.. هي ذات الشركة المصنعة لكأس العالم.. حسنًا.. دعونا نلقي نظرة حول الكأس”.

وتفاعلت الجماهير بشدة مع كأس السوبر السعودي الجديد عبر “تويتر”، وأشادت بالتصميم المميز له، وتبادلوا التوقعات بشأن نتيجة المباراة، حيث تمنى كل مشجع أن يكون الكأس من نصيب الفريق الذي يُشجعه.

وبات وسم كأس السوبر السعودي ضمن قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في السعودية، ورصدت “المواطن” أبرز ردود الفعل على التصميم الجديد.

ونشر الإعلامي عبدالله الحنيان صورة الكأس، وعلق قائلًا: “كأس السوبر السعودي بتصميمه الجديد”، وقال الناقد الرياضي حمد الصويلحي: “اللهم اجعله من نصيب الهلال”.

وكتب المصور الرياضي سيف حموه: “كأس السوبر السعودي يظهر وهو بتصميم ذات الشركة التي صممت كأس العام يظهر بشكله الجديد.. يا رب اكتبه من نصيب العميد”، وقال الإعلامي خالد العمار: “بإذن الله من نصيب الهلال”.

وقال حساب يحمل اسم “نقوشي”: “كأس السوبر السعودي إن شاء الله هلالي”، وكتب “محمد قمصاني”: “مكانه بحول الله في حي الصحافة في جدة”، وعلق “ساهر” قائلًا: “كأس السوبر السعودي بشكله الجديد اللهم اجعله من نصيب الزعيم”.

وتابع “إنزو”: “كأس السوبر السعودي بشكله الجديد.. إن شاء الله أول بطولة لعموري وكاريلو وخيسوس مع الهلال”، وقال “عبيدان الخبيش”: “مع كل الأمنيات أن يكون من نصيب الهلال لكن الاتحاد أقرب سياسة الهدوء اللي يعيشها الاتحاد مخيفة”.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، بين الهلال والاتحاد في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، على ملعب كوينز بارك رينجرز في العاصمة البريطانية لندن.