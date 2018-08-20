كارثة ليفربول يقترب من الدوري التركي

المواطن - محمد سمعه

بات الحارس الألماني لوريس كاريوس، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، قريبًا للغاية من الانتقال لنادي بيشكتاش التركي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة الجارديان الإنجليزية، أن كاريوس سينضم إلى صفوف بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة عامين، خاصة أن كاريوس لن يكون له مكان في التشكيل الأساسي للريدز بعد التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون من صفوف نادي روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيقوم نادي بيشكتاش بدفع مليوني ونصف مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل التعاقد مع كاريوس من صفوف الريدز.

ومن المتوقع أن يرحل كاريوس عن صفوف نادي ليفربول، وذلك بعد نهاية مباراة كريستال بالاس، والتي تُقام اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يعد ليفربول يرغب في الإبقاء على لوريس كاريوس، حيث تسبب الأخير في خسارة الريدز لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام نادي ريال مدريد الإسباني، حيث ارتكب العديد من الأخطاء والتي كلفت الريدز خسارة اللقب.

وكان كاريوس انضم من قبل لصفوف نادي ليفربول قادمًا من صفوف نادي ماينز الألماني.

لم يتواجد كاريوس في قائمة منتخب ألمانيا والتي شاركت في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.