كارينيو: مبخوت خطير.. والذهاب ليس حاسماً

المواطن - طارق سعد

حذّر الأورغوياني دانييل كارينيو، مدرب النصر، لاعبي الدفاع من خطورة الدولي علي مبخوت مهاجم الجزيرة الإماراتي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل لقاء النصر والجزيرة ضمن ذهاب الدور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال التي تقام اليوم في أبوظبي.

ووصف كارينيو خصمه الجزيرة بالفريق الصعب الذي يتسلح بأجانب ودوليين على مستوى عالٍ، مؤكداً صعوبة اللقاء للفريقين كونها أول مباراة في الموسم.

ويُعد علي مبخوت نجم الجزيرة الأول وهدافه منذ مواسم، ويتميز مبخوت بسرعة فائقة تمكنه من تجاوز خصومه المدافعين، كما يجيد مبخوت إنهاء الهجمات بالرأس والقدمين.

وشدد كارينيو على أن لقاء الذهاب اليوم لن يكون حاسماً مع وجود لقاء الإياب الذي سيُقام في الرياض في 29 من سبتمبر المقبل.