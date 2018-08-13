كارينيو يؤكد: طابع الحذر سيكون السائد أمام الجزيرة

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأوروغوياني دانييل كارينيو، على أهمية مباراة اليوم أمام الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وعلق كارينيو على مباراة النصر في دور الـ32، قائلًا: “طابع الحذر سيكون السائد في مباراة الجزيرة الإماراتي، وهي مواجهة ذهاب وأعتقد الأمور لن تُحسم إلا في مواجهة الإياب بالرياض”.

وتابع مدرب نادي النصر، تصريحاته التي نقلها حساب الاتحاد العربي لكرة القدم الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “البطولة العربية احتكاك مميز لكونها تضم مجموعة من الأندية التي تُمثل الصفوة والنخبة في الوطن العربي”.

واختتم كارينيو تصريحاته قبل ساعات من انطلاق مباراة النصر والجزيرة الإماراتي، قائلًا: “حسابات المنافسة وبلوغ الأدوار المتقدمة يصعب التكهن بها مبكرًا، وأعلم جيدًا نقاط الضعف والقوة في منافسنا”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي نظيره النصر، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “محمد بن زايد” في أبوظبي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، على أن تُقام مباراة الإياب الشهر المقبل في الرياض.