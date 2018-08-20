كارينيو يمنح لاعبي النصر راحة سلبية

المواطن - مروة نبيل

قرر المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر راحة سلبية بداية من اليوم الاثنين.

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن كارينيو منح اللاعبين إجازة من اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يُعاود الفريق الأول لكرة القدم تدريباته الجماعية، مساء يوم الجمعة المقبل.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد خاض، مساء أمس الأحد، مباراة ودية أمام الوشم، وتمكن من الفوز بهدف نظيف، سجله المغربي المتألق نور الدين مرابط في الدقيقة 42 من أحداث الشوط الأول.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات الموسم الرياضي الجديد بالفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، ويستعد لمواجهة أُحد، يوم 30 من أغسطس الجاري، في الدوري السعودي للنجوم.