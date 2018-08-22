كاكا: هذا الثنائي الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم نادي ريال مدريد وميلان السابق، البرازيلي، ريكاردو كاكا، عن مرشحيه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العالم.

وأكد نجم الكرة البرازيلية، ريكاردو كاكا، خلال تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كيليان مبابي، الأقرب بالنسبة له للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2018، مُستبعدًا فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال النجم البرازيلي ريكاردو كاكا: “مودريتش حقق نتائج رائعة، حيث فاز بدوري الأبطال كما وصل إلى نهائي كأس العالم، أما مبابي فهو لاعب قوي جدًّا، ولديه مستقبل كبير ويمكنه الفوز بالجائزة أيضًا”.

وعن انضمام كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الحالي، قال كاكا: “إنه أمر رائع أن يكون موجودًا في الدوري الإيطالي، لأنه يجلب المشاهدات من جميع أنحاء العالم، وسيساعد الدوري الإيطالي، وليس يوفنتوس فقط”.

واختتم نجم الكرة البرازيلية، ريكاردو كاكا تصريحاته قائلًا: “يوفنتوس مع كريستيانو أحد المرشحين المفضلين لحصد دوري الأبطال، ولكن هناك أيضًا ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان”.