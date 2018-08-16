كاميرات لمراقبة نحر أكثر من مليون أضحية في 8 مجازر نموذجية

زودت غرفة عمليات مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”، بكاميرات مراقبة لمتابعة أعمال نحر أكثر من مليون أضحية وهدي لحجاج بيت الله الحرام في 8 مجازر نموذجية، على مدار الساعة بدءًا من يوم العاشر من ذي الحجة، وحتى نهاية ثالث أيام التشريق، بمشاركة لجان عمل متكاملة تتابع إدارة المشروع، والمبيعات، وأداء النسك، وأخرى لمتابعة الحالات الطارئة.

وأفاد المشرف العام على المشروع رحيمي أحمد رحيمي، أن غرفة العمليات بمقر إدارة المشروع في المشاعر المقدسة مجهزة بالوسائل التقنية، ومدعومة بكادر فني لأعمال التشغيل والصيانة، مشيرًا إلى أن من مهام الغرفة توجيه أعمال التشغيل في المجازر المختلفة.