كبار العلماء تبين فضل يوم عرفة وصيامه

المواطن - الرياض

نشرت هيئة كبار العلماء تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، تبين خلالها فضل يوم عرفة.

وأوضحت كبار العلماء في التغريدة أن “من صام يوم عرفة فله أجر عظيم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: (أن الله يكفر بصوم يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده). يعني: بشرط اجتناب الكبائر كما بينته الأحاديث الأخرى، أما الحاج فلا يسن له صيام هذا اليوم.. ابن باز رحمه الله”.

وأكدت كبار العلماء أن من تعظيم شعيرة الحج أن تؤدى كما أدها النبيﷺ، قال ﷺ: (خذوا عني مناسككم).