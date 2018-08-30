كبد الانقلابيين خسائر فادحة.. الجيش اليمني يستعيد سلاسل جبلية بتعز

أحرز الجيش الوطني اليمني ، تقدماً ميدانياً جديداً، في غربي تعز، تمكن خلاله من فرض سيطرته على سلاسل جبلية جنوب جبل الكدحة.
وقال مصدر عسكري يمني ، إن وحدات من ألوية العمالقة خاضت معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوب جبال الكدحة خلف منطقة الوازعية .
وأضاف المصدر، في تصريح نقله موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك بين الجانبين انتهت بسيطرة قوات الجيش الوطني اليمني على سلسلة جبلية كبيرة جنوب جبال منطقة الكدحة فيما تكبدت الميليشيات الحوثية الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وتمكنت ألوية العمالقة من السيطرة على التباب الحمر وجبال الشهداء والقهرة، والمعيقم المحطة التي تقع جنوب الكدحة والمطلة على وادي الغيل من جهة الشمال.
وذكر المصدر أن قوات الجيش تواصل تقدمها نحو جبل الأحطق ونقيل الرونة وسط فرار جماعي لميليشيات الحوثي باتجاه نقيل الكورة.
وفي سياق متصل، شن الجيش اليمني، قصفا مدفعيا استهدف مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الضباب غربي تعز.
وقال مصدر ميداني إن القصف المدفعي طال مواقع الميليشيا الحوثية الانقلابية في تبتي الخلوة والسوداء في جبهة الضباب مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.
في غضون ذلك أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني ، محاولة تقدم لمجاميع من الميليشيا الحوثية الانقلابية باتجاه جبل هان الاستراتيجي غربي المحافظة.