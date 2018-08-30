كراني: أمطار ورياح شديدة هابطة وبرد على 5 مناطق

كراني: أمطار ورياح شديدة هابطة وبرد على 5 مناطق

2018/08/30
الساعة 1:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد والطقس حسن كراني سقوط أمطار رعدية تميل للغزارة بصحبة برد ورياح شديدة هابطة على بعض المناطق.

وأوضح كراني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن المناطق التي تتعرض لهذه الحالة هي الباحة وأبها وعسير وجازان وسواحلها وشرق المرتفعات ومنطقة مكة المكرمة وسواحلها.

ولفت كراني إلى أن شدة الحالة تنحصر بين شرق وجنوب شرق مكة وجنوباً حتى جازان وذلك نتيجة عدم استقرار متمركزة على المرتفعات، مشدداً على أن السيل وارد.


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