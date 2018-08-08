كراني: رياح هابطة شديدة وأمطار على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، استمرار هطول الأمطار، اليوم الأربعاء، على مصايف المملكة في منطقة عسير وبعض المناطق الأخرى.

وكتب كراني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن: “استمرار الأمطار على مصايفنا من منطقة عسير وشمالاً حتى محافظة الطائف ومنطقتي مكة المكرمة وجازان وسواحلها والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجبلية تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح هابطة شديدة ولا يستبعد تكوّن السحب على المدينة والوسطى”.