كراني عن طقس الأيام المقبلة: الخير قادم

كراني عن طقس الأيام المقبلة: الخير قادم

2018/08/27
الساعة 12:41 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد خبير الطقس والأرصاد حسن كراني أن الخير قادم إلى المملكة.

وأوضح كراني، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن أمطارًا متوسطة تميل للغزارة وزخات من البرد ستحل على منطقة جازان ومناطق أبها والباحة وعسير والأجواء الشرقية للمرتفعات، تسبق برياح هابطة.

ولفت كراني إلى أن السيل وارد، ويبدأ عدم الاستقرار مع الظهيرة، مع تكوُّن سحابي على منطقة مكة المكرمة، متابعًا: “كلما اتجهنا شمالًا مع فرصة أمطار رعدية خاصة على الطائف”.


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