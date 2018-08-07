كروس يُثير قلق ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

أثار الألماني الدولي توني كروس حالة من القلق لدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال استعدادات الملكي لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن توني كروس صاحب الـ28 عامًا، قد غادر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قبل باقي اللاعبين، وذلك لشعوره ببعض الآلام.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن توني كروس سيخضع لفحوصات طبية، لتحديد موقفه من المشاركة أمام فريق روما، يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال الودية.

وأضافت “ماركا”، أن أولوية الجهاز الفني لنادي ريال مدريد هي الاطمئنان على توني كروس قبل مباراة أتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي، يوم 15 من شهر أغسطس الجاري.

ويسعى المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، لإعداد اللاعبين جيدًا قبل انطلاق الموسم، أملًا في التتويج بالبطولات، على أن تكون البداية أمام أتلتيكو مدريد لحصد أول ألقابه مع الملكي.