كشف فضائي مذهل.. لسنا الكائنات الوحيدة في الكون!

المواطن - متابعة

أكد علماء فلك، أن نحو ثلث الكواكب الكبرى الموجودة خارج المجموعة الشمسية، تحتوي مياها غزيرة على الأرجح، وهو ما يعني أن ثمة احتمالًا كبيرًا لاحتضانها كائنات فضائية أو أحد أشكال الحياة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية، فإن قرابة النصف من الكواكب التي يفوق حجمها حجم الأرض مرتين أو أربعا، قد تكون عبارة عن مياه سائلة أو متجمدة.

واستندت التقديرات العلمية الحديثة إلى بيانات تم الحصول عليها من تلسكوب “كيبلر” الفضائي الذي جرى إطلاقه سنة 2009، فضلا عن مرصد “غايا” الذي أُطلق عام 2013.

ولفت عالم الفلك والباحث في جامعة هارفارد، لي زينغ، إلى أن احتمال وجود كميات كبيرة من المياه في كواكب خارج المجموعة الشمسية شكّل مفاجأة كبرى.

وقال الأكاديمي الذي أشرف على الدراسة إنه من الوارد أن تتراوح الحرارة في تلك الكواكب بين 200 و500 درجة مئوية.

ورأى زينغ أنه من المحتمل أيضًا أن يغطي بخار المياه سطح تلك الكواكب، أما المياه السائلة في حالتها الطبيعية فموجودة في الأسفل.