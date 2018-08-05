كفاءة تحذر من التلاعب في بطاقة الطاقة الملصقة على الأجهزة

المواطن - الرياض

دعا البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر أثناء الاطلاع على المعلومات الواردة في بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الأجهزة الكهربائية أو المركبات، محذرًا من أن هذه المعلومات قد تكون غير صحيحة، ومشددًا على ضرورة الدخول إلى الموقع، والتأكد من صحة هذه المعلومات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراضًا مفصلاً عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

وقال البرنامج إن معلومات بطاقة كفاءة الطاقة على كل جهاز كهربائي أو مركبة لا بد أن تتطابق مع البطاقة الموجودة في الموقع الإلكتروني، وأي اختلاف بينهما قد يشير إلى خطأ غير مقصود، وربما إلى تلاعب من بعض التجار؛ ما يستدعي من العميل استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة “بلاغ تجاري”، إضافة إلى وجود خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.

وتابع البرنامج بأن “عدم الاهتمام باستيعاب المعلومات المسجلة في بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الجسم الخارجي للأجهزة الكهربائية أو المركبات الجديدة قد يكلف العميل الكثير من الأموال المهدرة، التي تذهب سدى في فواتير الكهرباء أو الوقود”. مشيرًا إلى أن “التوعية بكيفية قراءة معلومات ومدلولات البطاقة، فضلاً عن الانتباه إلى النصائح والإرشادات والعمل بها، يساعدان العميل على انتقاء أجهزة ذات كفاءة عالية، توفر له الكثير من المال على المديَيْن المتوسط والبعيد”.

وتساعد البطاقة التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، العميل على إجراء المفاضلة بين أجهزة التكييف المعروضة في منافذ البيع، ومن ثم القدرة على اختيار الأنواع الأفضل في ترشيد الطاقة.

ويصنف البرنامج الأجهزة الكهربائية والمركبات إلى ستة تصنيفات، لكل تصنيف لون يميزه على التصنيفات الأخرى، هي: ممتاز، جيد جدًّا، جيد (تتخذ اللون الأخضر بثلاث درجات متفاوتة)، متوسط “الأصفر”، سيئ “البرتقالي”، وسيئ جدًّا “الأحمر”. ويميز البرنامج المركبات الموفرة للطاقة باللون الأخضر، والمركبات غير الموفرة باللون الأحمر.