كميخ لـ”المواطن” : النصر في مرحلة انتقالية بقيادة الشامخ آل سويلم..ومباراة الجزيرة صعبة لهذه الأسباب

المواطن - طارق سعد

في تصريح خاص لـ”المواطن” أثنى المدرب الوطني ونجم النصر السابق علي كميخ، على حجم العمل الكبير الذي تقوم به إدارة نادي النصر ممثلة برئيسها سعود آل سويلم، معرباً عن تفاؤله بالمرحلة القادمة نظير التحول الإيجابي في سير العمل على كافة الأصعدة المتعلقة بالكيان النصراوي.

وأضاف كميخ؛ الذي يتواجد في بلغاريا بدعوة من مؤسسة ساتوك الخيرية لحضور مونديال الأيتام؛ : ” النصر مع الشامخ سعود آل سويلم يمر بمرحلة انتقالية، وبدا ذلك واضحاً من اليوم الأول لتسلم الرئيس زمام الأمور في الفريق ، الحراك واضح على صعيد الاستثمار واللاعبين الأجانب أصحاب السمعة العالمية مما يجعلنا كنصراويين نتفاءل بالمرحلة المقبلة”.

وعن مبارة اليوم ضد الجزيرة الإماراتي لحساب البطولة العربية، قال كميخ ” اللقاء صعب لعدة أسباب ، أهمها أن الخصم هو الجزيرة الذي يُعد من أقوى فرق الإمارات الشقيقة، وكذلك لكونها أولى مباريات الموسم حيث من الطبيعي أن لا يصل الفريق النصراوي لجاهزيته التامة”.

وأعرب كميخ عن ثقته في مدرب النصر كارينيو الذي يستند إلى خبرة ومعرفة بالنصر وفرق المنطقة، كما أن كميخ يرى في لاعبي النصر المحليين الكفاءة التامة والمسؤولية لتحقيق تطلعات عشاق العالمي هذا الموسم ، لا سيما بعد المعسكر الإعدادي الذي وصفه كميخ بالناجح والمثمر .

واختتم كميخ تصريحه لـ”المواطن” :

” نثق في الشامخ سعود آل سويلم وفريق عمله ومدى طموحاتهم المرتفعة لإعلاء اسم النصر،وما التعاقدات الأجنبية مؤخراً إلا دليل عملي على جدية الرئيس في العمل وبذل الغالي لإرضاء النصراويين خاصة في صفقتي موسى وامرابط ، والثقة الكبيرة ممتدة إلى كارينيو واللاعبين لترجمة الحراك الإداري الكبير إلى واقع داخل أرض الملعب “.