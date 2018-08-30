كم سرعة الإنترنت عندكم يفتح الجراح .. ارتفاع الأسعار يقابله ضعف الخدمة !

المواطن - عبدالرحمن دياب

شكا مستخدمون من ارتفاع أسعار الإنترنت وفي المقابل ضعف القيمة التي يحصلون عليها، موضحين أن سرعة الإنترنت ضعيفة بشكل ملحوظ وسط تجاهل واضح من بعض شركات الاتصالات.

ودشن مغردون على تويتر وسمًا باسم ” كم سرعة الإنترنت عندكم “، متداولين من خلاله سرعات الإنترنت لديهم والتي أوضحت أن السرعة الضعيفة هي القاسم المشترك بين غالب المناطق، وسط شكاوى من بعض الشركات التي تدعي أن التحميل غير محدود ولكنهم يضعون رغم ذلك حدًا للاستهلاك.

وكتب صالح محمد: “في كل دول العالم كل سنة سرعة النت تزيد ورسوم الإنترنت تقل قيمتها.. إلا لدينا سرعة النت تنخفض ورسوم الإنترنت تزيد قيمتها”!

وعلق ياسر الشمري: “المشكلة أصبحت كم سعر الإنترنت.. أنا كنت أدفع 300 ريال كل 3 أشهر والآن أدفع 500 لنفس المدة، أضف على هذا قلة الجيجابايت التي أحصل عليها.. سعر الإنترنت نار والبيانات قليلة فكيف نتقدم إذا كان هذا أول المعوقات إضافة لضعف جودة الخدمة”.

وتعجب نجيب: “أنا مشترك في إنترنت مفتوح وأدفع أكثر من 400 ريال شهريًا ووقت الاشتراك الموظف يقول إن النت مفتوح وتشترك وتحت يضعون لك ميجا محدودة.. أين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من هذا الغش”؟

وغردت نوف: “السرعة 20 ولكن لا يعمل إلا 16 وكلما أتى المهندس يقول إن الكابينة الخارجية للحي مليئة وعليها ضغط رغم أننا ندفع شهريًا 210 ريال”.

وفي المقابل، رأى مغرد يدعى “القديم” أن :”كل بيت به 20 آيباد و3 لابتوبات و10 جوالات يتصلون بالإنترنت في نفس الوقت والساعة وجيرانهم كذلك وجيران الجيران والحي والمدينة والمنطقة كلهم بذات الأعداد المهولة.. من الاستهلاك لاتشعر بسرعة الاتصال إلا إذا ناموا”.