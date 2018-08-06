كندا تدفع ثمن خسارة المملكة.. صحيفة كبيرة توضح خسائر بلادها الحالية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

وضعت كندا نفسها في موقف سيئ على مستوى التعامل الدبلوماسي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تدخلها الواضح في الشأن الداخلي السعودي، وهو الأمر الذي ستعاني كندا مرارته خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن اتخذت الرياض عدد من القرارات التي تهدد من خلالها كندا بشأن التدخل في السياسات الداخلية للمملكة.

وأبرزت وسائل الإعلام في كندا الخلاف الدبلوماسي مع المملكة، والذي أدى إلى اتخاذ الرياض قراراً بقطع العلاقات التجارية وإيقاف الاستثمارات السعودية في البلاد خلال الوقت الحالي، خاصة وأن الوقت الحالي قد يشهد تبادلاً تجارياً ضخماً بين البلدين، وهو الأمر الذي سيُحمِّل كندا مزيداً من المعاناة التجارية بعد خسارتها لشريك بحجم المملكة.

حديث صحيفة ذا غلوبال آند ميل الكندية، أكد أهمية العلاقات الاقتصادية التي تجمع بلادها بالمملكة، ومدى تأثير ذلك على النشاط التجاري في الوقت الحالي على كندا في الوقت الحالي والمستقبل القريب، مشيرة إلى أن التعاون التجاري بين المملكة والشركات التجارية في كندا كان من أهم الركائز للاقتصاد.

وأشارت الصحيفة والتي تمتلك سمعة واسعة على مستوى وسائل الإعلام في كندا والتي أيضًا تنتمي للحكومة إلى أن التجارة بين أوتاوا والرياض بلغت خلال العام الماضي 4 مليارات دولار، وهو ما يجعل إيقاف تلك التعاملات بمثابة صدمة قوية لكندا.

وأوضحت أن نسبة كبيرة من الصادرات التي تأتي من كندا إلى السعودية تتمثل في مركبات عسكرية مدمجة، وهي سيارات قتالية مزودة بمدافع رشاشة، وهي إحدى الركائز الرئيسية لبعض الصناعات العسكرية في كندا والتي تعتمد عليها في التعاملات الاقتصادية مع المملكة.

وفي سياق حديثها عن التعاون الاقتصادي والتجاري بين كندا والسعودية، قالت صحيفة غلوبال آند ميل إن المملكة هي واحدة من أكبر أسواق التصدير في كندا بمنطقة الخليج، وهو ما يجعل خسارة المملكة على مستوى التجاري أمراً ضاراً اقتصاديًا في كندا خلال الفترة الحالية، ما لم يتم تدارك المشكلة الدبلوماسية.

وتحدثت الصحيفة ذات المكانة الرفيعة في كندا عن الطلاب المبتعثين، حيث تصل أعدادهم إلى 15 ألفاً بالوقت الحالي، مشيرة إلى أن الطلاب السعوديين الذين يلتحقون بالمدارس والجامعات داخل البلاد قد تخسرهم كندا حال فشلها في احتواء الأزمة الحالية مع المملكة.