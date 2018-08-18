كهربا قبل مباراة السوبر: الكأس من نصيب النمور إن شاء الله

المواطن - محمد سمعه

تمنى المصري محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب نادي الاتحاد السابق ونادي الزمالك المصري الحالي، التوفيق للعميد في مباراته أمام نادي الهلال اليوم في بطولة السوبر السعودي.

وكتب كهربا تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: كل التوفيق لنادي الاتحاد اليوم، وإن شاء الله الكأس من نصيب النمور.

ويذكر أن محمود كهربا لعب في نادي الاتحاد لمدة موسمين من قبل على سبيل الإعارة، وعاد لنادي الزمالك مع بداية موسم 2018- 2019.

شارك محمود كهربا مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث ودع منتخب مصر وقتها المسابقة من الدور الأول رفقة المنتخب السعودي.

ومن المقرر إقامة مباراة السوبر السعودي بين ناديي الهلال والاتحاد على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

تُوج محمود كهربا من قبل بلقبين مع نادي الاتحاد، حيث فاز بلقب كأس ولي العهد، ثم فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع النمور في شهر مايو الماضي على حساب نادي الشباب.

جاء المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتدريب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي، خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، والذي رحل عن تدريب النمور بعد الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين.